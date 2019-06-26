DAİŞ 10 araçla saldırdı!

HABER MERKEZİ

Mısır’ın Sina Yarımadası’nda polisle DAİŞ’liler arasında çıkan çatışmalarda 7 polis memuru hayatını kaybetti, 4 DAİŞ’li terörist de öldürüldü.

Açıklama Mısır İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

Açıklamada saldırganların Salı gece geç saatlerde El Ariş şehrinin güneybatısındaki güvenlik güçlerine saldırı düzenledikleri ve silahlı çatışma çıktığı belirtildi.

DAİŞ’e bağlı Amaaq Haber Ajansı, Ariş’te farklı noktalarda gerçekleşen saldırıların örgüt tarafından düzenlendiğini duyurdu.

Güvenlik güçleri aynı anda 4 farklı noktaya 10 araçla gelen DAİŞ üyelerinin saldırıya geçtiklerini belirtti.

Mısır güvenlik güçleri Şubat 2018’den bu yana Sina Yarımadası’nda DAİŞ üyeleriyle çatışmaya devam ediyorlar.

Bu ayın başında da yine Sina’da bir güvenlik noktasına saldıran DAİŞ üyeleri 8 güvenlik görevlisinin ölümüne neden olmuştu.