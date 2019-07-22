Abdulmehdi, Tahran'da

HABER MERKEZİ
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Tahran'daki resmi temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.
Akşam saatlerinde İran'ın başkenti Tahran'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Abdulmehdi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.
İran medyasının haberine göre, görüşmede bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Irak Başbakanı'nın daha önce duyurulmayan sürpriz Tahran ziyaretinin, İran'ın geçen cuma günü İngiltere'ye ait bir petrol gemisini alıkoyması sonrasına denk gelmesi dikkati çekiyor.
Ekim 2018'de başbakanlık koltuğuna oturan Abdulmehdi, Tahran'a ilk ziyaretini 6 Nisan'da gerçekleştirmişti.
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