Saldırılar arttı, Kürtler evlerini terk ediyor

K24 - DİYALA

Terör örgütü DAİŞ’in Irak’ın Diyala vilayeti sınırları içerisindeki saldırılarını artırmasıyla çok sayıda Kürt evlerini terk etmeye başladı.

Diyala’nın 140’ıncı madde kapsamında yer alan bölgelerinde (Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgeler) yaşayan Kürtler, DAİŞ’in artan saldırıları nedeniyle evlerini terk edip başka bölgelere yerleşmeye başladı.

16 Ekim 2017 yılında Peşmerge’nin söz konusu bölgelerden çekilmesinin ardından bölgede oluşan güvenlik açığından DAİŞ’in yararlandığı belirtiliyor.

Bölgede yaşayan Kürtler, Irak güçleri ile Peşmerge arasında koordinasyon olmasını talep ediyor.

Güvenlik açığının olduğu köylerini terk edip Irak güçlerinin bulunduğu bölgelere yerleşmek zorunda kaldıklarını kaydeden Diyala’daki Kürtler, Peşmerge Güçleri bölgeye dönmeden can güvenliklerinin sağlanamayacağını dile getiriyor.

16 Ekim 2017’de Irak ordusu ve Haşdi Şabi’nin Kürdistani bölgelere yerleşmesinin ardından çok sayıda Kürt evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Bölgede DAİŞ’in saldırıları da her geçen gün artıyor.

K24’e konuşan Peşmerge kaynakları, Peşmerge’nin bulunduğu hat ile Irak güçlerinin bulunduğu hat arasında büyük bir boşluk olduğunu ve bu bölgeyi DAİŞ’in doldurduğunu kaydediyor.

Irak’ın Diyala ilinin Mendeli, Xaneqin, Gulale (Celewla) ve Kifri ilçeleri Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgeler içerisinde yer alıyor.