SURİYE - Parlamentodan Rusya'ya liman kiralanmasına onay

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Suriye Parlamentosu, Tartus Limanı'nın 49 yıllığına Rusya'ya kiralanmasını öngören kanun tasarısını kabul etti.

SANA'nın haberine göre, Suriye Parlamentosu, rejimin Tartus Limanı'nı 49 yıllığına Rusya'ya devretmek üzere yaptığı anlaşmayı içeren kanun tasarısını kabul etti.

Suriye Ulaştırma Bakanı Ali Hammud, rejime ait "Es Suriye" televizyon kanalına 29 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada, Tartus Limanı'nı 49 yıllığına Rusya’ya devredeceklerini söylemişti.

Hammud, "Rus tarafıyla limanın idaresi ve işletmesi konusunda anlaşmaya vardık. Rusların bu limanı işletmesi yeni yatırımları arttıracaktır. Liman genişletilecektir. Önemli stratejik bir anlaşmadır. Dolaysıyla uzun süreli olması normaldir" ifadesini kullanmıştı.

Doğu Akdeniz'deki Tartus Limanı'nın yıllık kapasitesi yaklaşık 16 milyon ton olarak ifade ediliyor. Suriye'nin en geniş alan üzerine kurulu limanında Rusya'nın deniz üssü bulunuyor.