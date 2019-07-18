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BASIN ÖZETİ – 18 Temmuz 2019

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BASIN ÖZETİ – 18 Temmuz 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Erbil'de suikast 

FETÖ 'fanatik kült örgüt'müş

'Canan'ı değil katilleri yargılayın'

F-35 artık imkansız

Medrese ısıtılıyor


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Rabia için meclis devrede 

İnşaatta alıcı bitti satış paydos 

İstanbul'a 'üç kıyamet' uyarısı 

Otelin inşaatından müze çıktı 

Otobüste cinayet gibi ihmal 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Madem kumpas gereğini yapın 

Çocuk işçiliğin önünü açtılar 

EMEP: Bu cinayetin takipçisiyiz 

Kalp ilacı 10 aydır yok 

S-400'ler sorusu hala cevapsız 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Faizde büyük indirim gelecek 

Siyasi korsanlık mı 

53 darbeciye daha müebbet 

Şahinler sıkıştırıyor 

S-400'e saldırıyı çalıştılar 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

AKP hileli atama peşinde 

İntikam davaları 

Konutta deprem 

Adaletsiz sistem 

Trump'ın ırkçı sözlerine kınama 

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