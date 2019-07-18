BASIN ÖZETİ – 18 Temmuz 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Erbil'de suikast
FETÖ 'fanatik kült örgüt'müş
'Canan'ı değil katilleri yargılayın'
F-35 artık imkansız
Medrese ısıtılıyor
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Rabia için meclis devrede
İnşaatta alıcı bitti satış paydos
İstanbul'a 'üç kıyamet' uyarısı
Otelin inşaatından müze çıktı
Otobüste cinayet gibi ihmal
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Madem kumpas gereğini yapın
Çocuk işçiliğin önünü açtılar
EMEP: Bu cinayetin takipçisiyiz
Kalp ilacı 10 aydır yok
S-400'ler sorusu hala cevapsız
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Faizde büyük indirim gelecek
Siyasi korsanlık mı
53 darbeciye daha müebbet
Şahinler sıkıştırıyor
S-400'e saldırıyı çalıştılar
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
AKP hileli atama peşinde
İntikam davaları
Konutta deprem
Adaletsiz sistem
Trump'ın ırkçı sözlerine kınama
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