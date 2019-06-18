KDP Sözcüsü: Kerkük Valisi ortak kararla belirlenecek

K24 - ERBİL

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sözcüsü Mahmud Muhammed, Kerkük valisinin KDP ile Kürditan Yurtseverler Birliği’nin ittifakıyla gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

K24’e konuşan KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, Kerkük Valisi’nin geçmişte KDP – KYB ittifakıyla belirlendiğini, yeni valinin de iki partinin ittifakıyla belirleneceğini belirtti.

Muhammed, Kerkük’ün tüm siyasileri kapsayan bir kent olduğunu ve sadece bir partiye ait olarak görülemeyeceğini ifade etti.

Kerkük’te en çok oy alan siyasi partinin Kerkük Valiliği’ni sadece kendisine ait olarak görmemesi gerektiğini vurgulayan Muhammed, Kerkük Valisi’nin ortak kararla belirleneceğini buna KDP ve KYB dışındaki diğer siyasi kesimlerin de destek olacağını dile getirdi.

Muhammed, KDP’nin Kerkük için büyük bir mücadele verdiğini ve tüm Kürdistan halkının Kerkük’ün kimliğini koruma duygusu içerisinde olduğunu bildirdi.

Irak’ta bazı kesimlerin Adil Abdulmehdi hükümetini devirmek istediğini kaydeden Muhammed, ABD ile İran arasındaki gerilimin Irak siyasetini etkilediğini belirtti.

KDP Sözcüsü, Irak Hükümeti’nin Ortadoğu’nun içerisinde bulunduğu hassas durumu görerek hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.