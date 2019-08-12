İngiltere’den Irak uyarısı

HABER MERKEZİ

İngiltere vatandaşlarına, olası terör saldırıları nedeniyle Irak’a seyahatte bulunmamaları yönünde uyarı yapıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, terör saldırıları ve kaçırılma olayları nedeniyle İngiliz vatandaşlarının hiçbir şekilde Irak’ın orta ve güney bölgelerine ziyaret gerçekleştirmemeleri istendi.

Irak’taki güvenlik durumunun stabil olmadığı belirtilen açıklamada, ülkedeki İngiltere vatandaşlarının, tatil günlerinde saldırı riskinin daha yüksek olması nedeniyle can güvenlikleri açısından dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Bağdat yönetimi 2 yıl önce DAİŞ’in “mutlak şekilde” yenilgiye uğratıldığını ilan etse de ülkede saldırılar son bulmadı.

DAİŞ zaman zaman sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik kanlı saldırılar gerçekleştiriyor.