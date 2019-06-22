K24 - ERBİL

Mesrur Barzani’nin Kürdistan Bölgesi’nin yeni hükümet kabinesini kurmaya yönelik çalışmaları tüm hızıyla sürerken, İngiltere’den kurulacak yeni kabineye yönelik destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Farklı partilerden İngiliz parlamenterler, Erbil ve Londra arasında yeni bir dönemin başlayacağını belirtiyor.

“Erbil ve Londra arasında ortak sorumluluk oluştu” diyen İngiliz palameterler, Kürdistan Bölgesi’nin stratejik açıdan önemli bir role sahip olduğunu vurguluyor.

K24’e konuşan İngiltere İşçi Partisi Parlamenteri Toby Perkinis, Kürdistan Bölgesi’nin uluslararası siyasette önemli yeri olduğunu belirterek, “Biz Britanyalılar, birinci ve ikinci dünya savaşalarında Kürdistan’daydık. Bölgede rolümüz vardı. Ancak ilişkiler değişti. Şimdi Kürtlerle ortak sorumluluğumuz var” dedi.

K24’e konuşan Muhafazakar Parti’den Jack Loperesti, Erbil ve Londra arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi için çaba harcadıklaırnı söyledi.

Jack Loperesti, “Kürdistan Bölgesi’nin yeni Başbakanı’nın, Britanya’yı ziyaret ederek bizim yeni Başbakan’la görüşmesini bekliyoruz. Kürdistan’la askeri ilişkilerimiz var. Bunun için harcama yapıyoruz çünkü Kürtlerin terörle mücadelede önemli rolü var” dedi.

K24’e konuşan İşçi Parti’nin bir diğer parlamenteri Steve Reed ise, “Parlamentoda temsilciliğini yaptığım güney Londra’da birçok Kürt yaşıyor. Britanya’nın genelinde yaşayan Kürtlerin sosyal hayata önemli katkıları var. Sadece Irak’taki Kürtler değil, Britanya’nın tüm Kürtlerle ilişkilerini güçlendirmesinden memnuniyet duyuyorum” dedi.

JEREMY HUNT’TAN MESRUR BARZANİ’YE KUTLAMA MESAJI

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt geçtiğimiz günlerde, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani’ye kutlama mesajı göndermişti

Jeremy Hunt, Mesrur Barzani’ye gönderdiği kutlama mesajında, “Birleşik Krallık, Kürdistan Bölgesi ile olan tarihi ilişkilerinden memnuniyet duyuyor. DAİŞ’le mücadelede Irak ve Kürt halkını destekledik” demişti..

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Hunt, “Biz sizinle ve hükümetinizle barış, ekonomik reform ve güçlü bir hükümet için çalışmaya bağlıyız” ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı, Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin varlığını ve güçlenmesini desteklediklerini kaydetmişti.