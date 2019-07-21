Almanya’nın yeni Savunma Bakanı'ndan Trump'a olumlu yanıt

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Almanya’nın yeni Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, ilk iş olarak ABD Başkanı Trump’ın da Almanya’dan istediği NATO’ya desteği gayri safi milli hasılanın yüzde 2’sine çıkarılmasına ‘evet’ dedi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, ABD ve NATO’ya karşı Başbakan Merkel’den farklı bir politika izleyeceği mesajı da verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO taahhütleri çerçevesinde savunma harcamalarını Gayri safi milli hasılasının yüzde 2’sine çıkarmayan Almanya’yı hedef almıştı. Trump’ın sık sık Almanya’ya ‘savunma harcamalarını GSYH’nin yüzde 2’sine çıkarın’ uyarısı Başbakan Merkel’le ilişkilerin gerilmesinde önemli rol oynadı. Yeni Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, komutayı ele alır almaz, Trump’ın bu talebini yerine getireceğinin mesajını verdi. Aynı zamanda hükümetin büyük ortağı CDU lideri de olan Kramp Karrenbauer, “Frankfurter Allgemeine Sonntag Gazetesi’ne verdiği demeçte, ABD ve NATO’ya karşı Başbakan Merkel’den farklı bir politika izleyeceğinin sinyallerini de verdi. Çarşamba günü parlamentoda yemin ederek göreve başlayacak olan Kramp Karrenbauer, Almanya’nın savunmaya daha fazla bütçe ayırması gerektiğini söyledi ve “Almanya NATO’nun yüzde iki hedefine çok açık onay verdi, ben bu taahhüdün arkasındayım” dedi.

Yeni Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer, NATO ve ABD’nin güvenilirliğinin sorgulanmasına karşı çıktı ve “NATO bizim güvenlik mimarimizin köşe taşıdır” dedi. Avrupa ordusu çalışmalarına da dikkat çeken Kramp Karrenbauer, Avrupa ordusu girişimlerinin NATO’nun yerini alacağı iddiaları için “Gerçekçi değil” dedi ve böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını belirtti.

NATO ülkeleri, 2025 yılına kadar savunma harcamalarını GSYH’sinin yüzde 2’sine çıkarma kararı almıştı. ABD Başkanı Trump, yüzde 2 taahhüdünün 2025’ten de önce yerine getirilmesini talep ediyor.