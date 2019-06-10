El-Hekim: Başkan Barzani ulusal lider

K24 - ERBİL

Irak Ulusal Hikmet Hareketi ve Reform Koalisyonu lideri Ammar el-Hekim, Başkan Mesud Barzani’nin geçmişten günümüze Kürdistan ve Irak halklarının ulusal liderlerinden biri olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Kürdistan Parlamentosu tarafından başkent Erbil’de Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin yemin töreni için düzenlenen özel oturumda konuşan Irak Ulusal Hikmet Hareketi ve Reform Koalisyonu lideri Ammar el-Hekim, Başkan Mesud Barzani’nin Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki rolüne değindi.

Başkan Barzani’nin Irak’ta yaşanan gelişmelerde güçlü bir role sahip olduğunu kaydederek Başkan Barzani’nin yerinin belli olduğunu ifade etti.

El-Hekim, “Başkan Mesud Barzani’nin kişiliği, Mela Mustafa Barzani’nin karizmasını aklımıza getiriyor” dedi.

Iraklı lider, Başkan Barzani’nin Kürdistan ve Irak halklarının geçmişten günümüze ulusal liderliğini yapan isimlerden biri olduğunu dile getirdi.

30 Eylül 2018’de gerçekleştirilen Kürdistan Bölgesi genel seçimlerinde KDP, 111 sandalyeli parlamentodan 45 sandalye kazanmıştı.

Başkan Mesud Barzani başkanlığında toplanan KDP politbürosu Neçirvan Barzani’yi Kürdistan Bölgesi Başkanlığına, Mesrur Barzani’yi de Başbakanlığa aday göstermişti.

Kürdistan Parlamentosu’nda 28 Mayıs’ta düzenlenen oturumda Neçirvan Barzani, 81 oyun 68’ini alarak Kürdistan Bölgesi Başkanı seçilmişti.

Neçirvan Barzani, Başkan Mesud Barzani başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölge ülkelerinden yetkililerin katılımıyla başkent Erbil’de Kürdistan Bölgesi Başkanı olarak yemin etti.

Yarın hükümeti kurma görevini alacak olan Mesrur Barzani’nin 30 gün içerisinde kabinesini parlamentoya sunması bekleniyor.