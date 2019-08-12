VİDEO - Mekke’de şiddetli yağmur

K24 - MEKKE

Bugün öğle saatlerinden itibaren Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde yağan şiddetli yağmur hacıların zor anlar yaşanmasına neden oldu.

Kürdistan Bölgesi’nden hac ibadetini yerine getirmek üzere Mekke’ye giden hacıların K24’e gönderdiği görüntülerde, Mina bölgesinde yağmur nedeniyle mahsur kalan hacılar görülüyor.

K24’e bilgi veren Kürdistanlı hacılar, yağmur nedeniyle Mina’daki çadırlarının zarar gördüğünü ifade etti.

Öte yandan, Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA’da yer alan habere göre, yağmur nedeniyle Taif yolu ulaşıma kapanırken Sivil Savunma Bakanlığı, hacıların alçak yerlerden uzak durmalarını istedi.

Hacı adayları ibadetlerini bitirmek üzere bu gece ve yarın gece Mina’da şeytanı taşlamalarının ardından, Kabe’de veda tavafında bulunacaklar.