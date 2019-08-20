Çavuşoğlu: ABD’yle anlaşamazsak kendi planımız var

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’yle yürütülen ‘güvenli bölge’ sürecine ilişkin, “Her konuda anlaştık dersek olmaz. Farklı düşündüğümüz alanlarda tabii ki biz müzakeremizi sürdüreceğiz. Olur, olmazsa bizim kendi planımız, oraya girme konusunda var” dedi.

El Salvador Dışişleri Bakanı'yle ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Rojava’da oluşturulması planlanan güvenli bölgeyle ilgili, “ABD'den yetkililer gelmeye başladılar çalışmalar sürüyor” diyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Her konuda anlaştık dersek olmaz. Farklı düşündüğümüz alanlarda tabii ki biz müzakeremizi sürdüreceğiz. Olur, olmazsa bizim kendi planımız, oraya girme konusunda var. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı nettir.”

Çavuşoğlu, ayrıca “ABD'nin ikinci Münbiç sürecini işletmesine müsaade etmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Suriye’nin İdlib kenti yakınlarında Türk askeri konvoyunun vurulmasıyla ilgili ise Çavuşoğlu, “Rus muhataplarımızla temasa geçtik. 9’uncu Gözlem Noktası'nı bir yere taşımak gibi bir niyetimiz yok, arkadaşlarımız gerekli tedbirleri alıyor. Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor, askerlerimizn güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız. Ama işin o noktaya gelmesini temenni etmeyiz. Bir an önce siyasi sürece odaklanmamız lazım. Zaten Eylül ayında biliyorsunuz üçlü zirve gerçekleşecek. (Türkiye- Rusya-İran)” değerlendirmesinde bulundu.