2 İran askeri öldürüldü

HABER MERKEZİ
Doğu Kürdistan’ın Maku ilçesinde çıkan çatışmada İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 asker öldü.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e konuşan Maku Kaymakamı Hasan Abbasi, Maku ilçesinde dün gece Devrim Muhafızları ile bir grup arasında çatışma çıktığını söyledi.
Abbasi, Maku sınır bölgesinde çıkan çatışmada İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2 askerin öldüğünü belirtti.
Çatışmada bir askerin de yaralandığı kaydedildi.
Çatışmanın hangi grupla yaşandığına dair ise bir bilgi paylaşılmadı.
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