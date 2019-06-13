Umman Körfezi’nde 2 İngiliz tankerinde patlama

HABER MERKEZİ

Umman Körfezi'nde İngiltere ordusuna bağlı Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları kuruluşuna ait Marshall Adaları bayraklı Front Altair ve Panama bayraklı Kokuka Courageous adlı tankerlerde patlama meydana geldi.

Olayın ardından tankerlerde görev yapan personelin tahliye edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Umman Körfezi'nde, Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları'na ait iki tankerde patlama olduğu bildirildi. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları grubu, Umman Körfezi'nde kendilerine ait tankerlerde meydana gelen durumdan haberdar olduklarını bildirdi, detay vermekten kaçındı.

Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.

NORVEÇ TANKERİ DE HEDEF ALINDI

Öte yandan Norveçli Frontline şirketine ait bir başka tankerin Fuceyre açıklarında torpido ile saldırıya uğradığı duyuruldu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) doğu sahilinde yer alan Fuceyra Limanı yakınlarında Suudi Arabistan, BAE ve Norveç'e ait dört ticari kargo gemisi, 12 Mayıs'ta sabotaja uğramıştı.

Bunun üzerine ABD de F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşlar gerçekleştirmişti.