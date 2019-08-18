BASIN ÖZETİ - 18 Ağustos 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Saray'a değil Ata'ya
'Adalet çağrısı
Sınırda 'çoklu risk'
Bu kitap bir direniş
Sisteme makyaj
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Küçük Prens 30 yıldır tavan arasındaymış
Deprem fonu da enkaz altında
Babaanneden mesaj var: gelse kurban kesecektim
Millet İttifakı kader birliği içinde sürecek
Can alan sağanak
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Saray yargısına ret!
20 yıl önce hasar alan binalarda hala yaşan insanlar var
Bürokrasinin ihaneti nasıl biter?
Eğitim müdürlüğü binasız kaldı
Dikili'de kadın cinayetine tepki
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Avrupa'nın en büyük korkusu
20 yıldır acısı taze
Barolardan yargıya saygısızlık
Yüzyüze görüşüp isteyecekler
Komik bile değil
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Barolardan Saray'a isyan
Süper hücre vurdu
273 bölüm hocasız
Diyanet'e dağ olsa dayanmaz
Dinmeyen acı
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim