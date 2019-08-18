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BASIN ÖZETİ - 18 Ağustos 2019

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BASIN ÖZETİ - 18 Ağustos 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Saray'a değil Ata'ya 

'Adalet çağrısı

Sınırda 'çoklu risk'

Bu kitap bir direniş 

Sisteme makyaj


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Küçük Prens 30 yıldır tavan arasındaymış 

Deprem fonu da enkaz altında 

Babaanneden mesaj var: gelse kurban kesecektim

Millet İttifakı kader birliği içinde sürecek 

Can alan sağanak 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Saray yargısına ret!

20 yıl önce hasar alan binalarda hala yaşan insanlar var 

Bürokrasinin ihaneti nasıl biter?

Eğitim müdürlüğü binasız kaldı 

Dikili'de kadın cinayetine tepki 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Avrupa'nın en büyük korkusu 

20 yıldır acısı taze 

Barolardan yargıya saygısızlık 

Yüzyüze görüşüp isteyecekler 

Komik bile değil 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Barolardan Saray'a  isyan 

Süper hücre vurdu 

273 bölüm hocasız 

Diyanet'e dağ olsa dayanmaz 

Dinmeyen acı 

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