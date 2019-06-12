12 bin yıllık taşta at çizimi keşfedildi

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Fransa’da Paleolitik Çağ sanatçıları tarafından 12 bin yıllık kumtaşlarına çizilmiş bir at ve diğer dört hayvan çizimi keşfedildi.

Hayvan çizimlerinin etrafında, çeşitli geometrik süslemelerin yer almasının, bu çizimleri yapanların Azilian teknolojisini kullandığını gösteren bir işaret olabileceği belirtildi.

Ulusal Arkeoloji Araştırma Enstitüsü (Inrap), atın dört ayağı ve üç toynağı ile birlikte “çok gerçekçi” olduğunu açıkladı.

Başsız atın yanı sıra, iki diğer hayvanın daha küçük gravürleri vardı. Bu çizimlerin bir geyik türü ve başka bir ata ait olabileceği belirtildi.

Ayrıca taş levhanın diğer tarafında at kalçasını betimleyen ince çizgiler yer alıyor.

Arkeologlar, söz konusu ağır taş levhayı, Bordeaux’nun kuzeyindeki Angoulême tren istasyonunun yakınındaki kazılarda buldu. Levha, 25 santimetre uzunluğunda ve 18 santimetre genişliğinde.

Bu arkeolojik alan, bir zamanlar Paleolitik insanların et hazırlamasına ve yemesine yardımcı olan kazıyıcılar gibi taş aletlere ev sahipliği yapıyordu. Bu taş aletler Azilian avcıları tarafından kullanılıyordu.

Daha önceki kazılarda ocak yerleri, pişirme amacıyla ısıtılmış olabilecek çakıl taşı yığınları ve hayvan kemikleri de ortaya çıkartılmıştı. (Kaynak: Live Science, Arkeofili)