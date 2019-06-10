Eğitim uçağı düştü: 1 ölü, 2 yaralı

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Türkiye’nin Antalya ili Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü, biri kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Sorgun mevkisi yakınlarında içinde 3 kişinin bulunduğu sivil eğitim uçağının düştüğünü, bir kişinin yaşamını yitirdiğini, iki kişinin ise ağır yaralı olduğunu açıkladı.

Karaloğlu, "Sivil eğitim uçağı Sorgun mevkisinde, Manavgat Stadyumu yakınlarında düştü. Maalesef bir ölü, iki de ağır yaralımız var. Kırmızı kodla çağrı yapılan sağlık ekipleri yaralılara ulaştı. Gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. Uçağın neden düştüğüne ilişkin herhangi bir bilgi yok. İncelemelerin ardından belli olacak" dedi.