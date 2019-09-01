Başbakan: Erbil - Bağdat ilişkileri doğru yönde ilerliyor

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil - Bağdat ilişkilerinin doğru yönde ilerlediğini ve sorunların anayasal temelde çözülmesi konusunda karşılıklı anlayış olduğunu söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani bugün, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Jon Wilks’le gerçekleştirdiği görüşmede, Bağdat’la ilişkiler hakkında bilgi verdi. Görüşmede İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu James Thornton da hazır bulundu.

Büyükelçi Wilks, ülkesinin, yeni Kürdistan Bölgesi Hükümeti kabinesinden umutlu olduğunu ve her türlü yardımı vermeye hazır olduğunu belirterek, “Kürdistan Bölgesi sürekli bir ilerleme kaydediyor” dedi.

Erbil ile Bağdat arasında olumlu bir atmosfer olduğunu ifade eden Wilks, İngiliz şirketlerinin Kürdistan Bölgesi’nde yatırım yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

İki taraf arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ve ilişkilerin doğru yönde ilerlediğini kaydeden Başbakan Mesrur Barzani ise, sorunların anayasal temelde çözülmesi konusunda karşılıklı anlayış olduğunu ifade etti.

Başbakan’ın, İngiltere’ye ziyarette bulunmak isteyen Irak ve Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına kolaylık sağlanması talebine Wilks olumlu yanıt vererek, vize işlemlerinin daha hızlı yürütüleceğini belirtti.

Görüşmede, DAİŞ’in Irak’ın bazı bölgelerinde harekete geçtiği, yeniden örgütlenmeye çalıştığı, bölge halkını tehdit ettiği ve evlerine dönmek isteyen göçzedeler için engel teşkil ettiği de gündeme geldi. Tehditlere karşı Irak ve Kürdistan Bölgesi güvenlik güçleri arasında daha fazla işbirliği olması gerektiği vurgulandı.