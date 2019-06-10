Lavrov: Türkiye elini çabuk tutsun

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Sergey Lavrov, “Putin ve Erdoğan tarafından yapılan anlaşma gereğince bu konuda başrolü Türkiye'nin oynaması gerekiyor. Bunun olabildiğince daha çabuk yapılması gerekiyor” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, son haftalarda İdlib’de tırmanan şiddeti ve Türkiye’nin ateşkes için garantör olduğu silahlı gruplara yeni silah gönderdiği iddialarını değerlendirdi.

Lavrov, ‘Türkiye’nin İdlib’deki örgüt mensuplarına silah gönderdiğine’ dair haberleri görmediğini belirterek, Ankara’dan Soçi mutabakatı uyarınca İdlib’de “muhalifler ile teröristlerden ayırma görevini daha çabuk yerine getirmesini beklediklerini” vurguladı.

Lavrov, İdlib’deki “teröristlerin saldırılarına yıkıcı yanıtlar vereceklerini” söyledi.

Lavrov, kontrolü büyük ölçüde Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ-eski adıyla Nusra Cephesi) elinde bulunan İdlib’deki silahlı gruplara Türkiye’den silah takviyesi yapıldığına ilişkin haberler hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Ben bu haberleri görmedim. Bu silahların kökeninin nereye dayandığının doğrulamasını içeren bir bilgi de görmedim. İdlib’de çok sayıda Batı menşeili silah bulunuyor.”

“ANLAŞMAYI PUTİN VE ERDOĞAN YAPMIŞTI”

Lavrov, Türkiye’nin İdlib’deki terörist grupları ‘silahlı muhaliflerden’ ayıracağına dair kendi üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmesini beklediklerini’ kaydederek, şöyle devam etti:

“Soçi memorandumu (Soçi Mutabakatı) çerçevesinde silahlı muhaliflerin Nusra teröristlerinden ayrılması gerektiği konusunda anlaşmaya varılmıştı. Putin ve Erdoğan tarafından yapılan anlaşma gereğince bu konuda baş rolü Türkiye’nin oynaması gerekiyor.”

“TÜRKİYE ELİNİ ÇABUK TUTSUN”

“Bunun olabildiğince daha çabuk yapılması gerekiyor” diyen Lavrov, şunları dile getirdi:

“Zira zaman ilerliyor ve bu teröristler devamlı olarak provokatif saldırılar düzenliyorlar, roket sistemleri de dahil çeşitli silahlarla Suriye ordusunun mevzilerine, yerleşim yerlerine ve Rus hava üssü Hmeymim’e saldırıyorlar.”

Rusya Dışişleri Bakanı ayrıca, “Bu gibi eylemleri, ne biz ne de Suriye ordusu yanıtsız bırakacak. Bekleneceği gibi bunlara sert ve yıkıcı yanıtlar verilecek” dedi.