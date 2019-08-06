BM: DAİŞ’in kasasında 300 milyon dolar var!

HABER MERKEZİ

Terör örgütü DAİŞ’in son zamanlarda ciddi kayıplar verdiğini dile getiren BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, örgütün kasasında 300 milyon dolarının kaldığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, DAİŞ’in elinde bulundurduğu 300 milyon dolarla Ortadoğu ve uluslararası hedeflere yönelik saldırılarını arttırabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Terör örgütü DAİŞ’in faaliyetleriyle ilgili BM’ye sunulan raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan Guterres, örgütün saldırılarının 2019’un sonuna kadar sürmeyebileceğini iddia etti.

DAİŞ’in Suriye ve Irak’ta tehdit olmayı sürdürdüğünü sözlerine ekleyen Guterres, örgütün Irak’ta elde ettiği ganimetlerin de ciddi bir gelir kaynağı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Ticareti yapılan antikaların detayları ve depolanan ganimetlerin bulunduğu yerin yalnızca DAİŞ liderleri tarafından bilindiği değerlendiriliyor.”

Guterres, DAİŞ’in Ortadoğu, Afrika ve Asya’da finansal destekçilerinin olduğunu ve şirketlerin DAİŞ’i beslediğini öne sürerek, bu desteğin örgütün ayakta kalmasını sağladığını ifade etti.

Söz konusu raporda, DAİŞ içerisinde 24 bin ile 30 bin yabancı uyruklu örgüt mensubunun bulunduğu belirtildi.