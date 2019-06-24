Çavuşoğlu: ABD’den hangi açıklama gelirse gelsin...

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin yaptırımla ilgili açıklamalarına ilişkin, "Hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump Osaka'da görüşme konusunda teyitleşmişlerdir. Bu görüşmede sadece S-400 meselesi değil birçok konu ele alınacaktır” diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Diğer ortaklar ABD'nin adımını desteklemiyor. ABD'nin attığı adımlar hukuka uygun değil. ABD'nin tutumunu anlamakta zorluk çekiyoruz. ABD CAATSA ile ilgili söylemlerini dile getiriyor. Hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık. S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil. Türkiye'ye kimse talimat veremez.”