Yeni AP Başkanı: Yıkıcı sonuçlara neden oldu

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Avrupa Parlamentosu Başkanı seçilen İtalyan siyasetçi David Maria Sassoli, parlamentoda yaptığı ilk konuşmasında milliyetçiliği eleştirerek "virüs gibi yayılarak yıkıcı sonuçlara" neden olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yeni başkanı Sosyal Demokratlar'ın (S&D) adayı İtalyan David Maria Sassoli oldu.

63 yaşındaki Sassoli yapılan oylamanın ikinci turunda 667 geçerli oyun 345'ini alarak iki bucuk yıllığına bu görevi yürütmeye hak kazandı.

Eski bir haber sunucusu olan 1956 Floransa doğumlu İtalyan kökenli siyasetçi ve gazeteci Sassoli 10 yıldır Avrupa Parlamenteri olarak görev yapıyor.

İLK KONUŞMASINDA AŞIRI SAĞI KIZDIRDI

Sassoli AP'de yapılan oylamanın ardından yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik, demokrasi, dayanışma değerlerinin güçlendirilmesine vurgu yaptı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa Birliği'nin kurulma nedenlerini hatırlattı. Milliyetçi duyguların yayılmasını eleştiren Sassoli bunun "virüs gibi yayılarak yıkıcı sonuçlara" yol açtığını söyledi. İklim değişikliği ile mücadele ve gençlerin taleplerine de değindi.

ESKİ BİR GAZETECİ

1970'li yıllarda Floransa Üniversitesi'nde Siyaset Bilimler bölümünü bitiren Sassoli kariyerine yerel ajanslarda gazeteci olarak başladı. İl Giorno gibi farklı basın kuruluşları ile çalıştı, canlı yayınlar yaptı ve programlar sundu.

TG1 devlet televizyonunda haber sunucusu daha sonra ise bu kurumun başkan yardımcısı oldu ve ülke çapında büyük beğeni topladı. Sassoli 2009 yılında gazeteciliği bırakarak siyasete atıldı. 1 Temmuz 2014 tarihinde 393 oyla Avrupa Palamentosu Başkan Yardımcısı seçildi.

2009 yılından bu yana yüksek oy oranları ile seçilen Sassoli Alessandra Vittorini ile evli ve iki çocuk babası.