Dünya ile Ay arasında element farklılıkları açıklandı

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Bilim insanları, yeni meteor modelleriyle birlikte Ay ve Dünya arasındaki siderofil elementler arasındaki farklılıkları açıkladı.

4,5 milyar yıl önce Güneş Sistemi oluşurken, gezegen boyutundaki nesneler Dünya'ya çarparak Ay'ın oluşumuna sebep oldu. Dünya ve Ay'ın oluşumu tamamlandıktan sonra ikisine de meteorların çarptığı bir evre atlatıldı.

Altın, iridyum, platin ve paladyum gibi elementler, Dünya'daki oranları göz önünde bulundurulduğu zaman Ay'da son derece az bulunuyor. Meteorların bu elementleri getirdiği düşünüldüğü için Dünya ve Ay'da bulunan siderofil element oranı arasındaki farklılık, bilim insanlarını yüz milyonlarca yıldır gelişen meteor yağmurlarını araştırmaya itti.

California Üniversitesi'nde Dünya ve Gezegen Bilimleri profesörü olan Qing-zhu Yin, konuyla ilişkili olarak "Bu, Ay'ın nasıl büyüdüğünü anlamamız konusunda büyük bir sorun oldu" dedi.

Yin ve meslektaşları, son derece siderofil (metalik demirle bulunma eğilimi gösteren) elementler üzerine bir araştırma gerçekleştirdi.

Bu materyalleri Ay ve Dünya'ya getirebilecek milyonlarca model tasarlayan araştırmacılar, Ay'daki krater sayısından hesaplanan tahmini meteor çarpma sayısıyla modellerini eşleyerek uygun modeli buldu.

Yin ve meslektaşları, siderofil elementlerinin Ay'da 4,5 milyar yıl önce ortaya çıktığını belirtti. Bu zamanın da Ay'ın magmasının okyanuslarla kaplanarak soğuma evresine denk geldiği söylendi. Bu zamandan önce gelen siderofil elementlerin Ay'ın demir çekirdeği tarafından emildiği düşünülüyor. (Kaynak: Webtekno)