Kürdistan

Ağrı’da trafik kazası: 2 ölü, 30 yaralı

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Ağrı’da trafik kazası: 2 ölü, 30 yaralı
Ağrı Kaza Göçmen Ölü Yaralı Van

HABER MERKEZİ

Ağrı'da göçmenleri taşıyan minibüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Göçmenleri taşıyan bir minibüsün, Ağrı-Van kara yolu Tendürek Dağı Somkaya köyü mevkiinde virajı alamayarak şarampole düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Yaralılardan 25'i bölgeye sevk edilen çok sayıda ambulansla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne, 7'si ise Çaldıran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolundaki ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. (Kaynak: Ajanslar)

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