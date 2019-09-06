Ağrı’da trafik kazası: 2 ölü, 30 yaralı

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Ağrı'da göçmenleri taşıyan minibüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Göçmenleri taşıyan bir minibüsün, Ağrı-Van kara yolu Tendürek Dağı Somkaya köyü mevkiinde virajı alamayarak şarampole düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.
Yaralılardan 25'i bölgeye sevk edilen çok sayıda ambulansla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne, 7'si ise Çaldıran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolundaki ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. (Kaynak: Ajanslar)
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