Kerkük’te DAİŞ saldırısı: Ölü ve yaralılar var

K24 - KERKÜK

Kerkük’ün Dakuk ilçesinde sivil vatandaşlara saldırı düzenlenleyen DAİŞ, ardından Haşdi Şabi karargahına füzelerle saldırdı.

K24’ün Dakuk polisinden edindiği bilgiye göre, gece geç saatlerde futbol stadına yakın noktada olan bir grup sivile yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Söz konusu saldırının ardından ilçede bulunan Haşdi Şabi karargahına da füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Dakuk’taki hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olayda yaşamını yitiren ve yaralananların hastaneye kaldırıldığı kaydedilirken, 5 Haşdi Şabi mensubunun öldüğü, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Olaya ilişkin değerlendirmede bulunan güvenlik kaynakları, olayın terör örgütü DAİŞ tarafından gerçekleştirildiğini, bölgeye çok sayıda güvenlik gücünün intikal ettiğini kaydetti.

Takviye güvenlik güçlerinin bölgeye intikal etmesinin ardından çatışma seslerinin daha da arttığı ifade edildi.