Sadr’dan 10 gün süre: Mecbur bırakın!

K24 - ERBİL
Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Iraklı siyasi gruplara, 10 gün içinde kabinedeki boş koltukların doldurulması için Başbakan Adil Abdulmehdi’ye baskı yapmaları çağrısında bulundu.
Sadr’ın ofisinin Facebook’tan yayımladığı açıklamada, “Bütün siyasi gruplara sesleniyorum. Başbakanı, kabinedeki bütün koltukları doldurmaya mecbur bırakın ki 10 gün içinde hükümetteki hiçbir görev boş kalmasın” ifadesi kullanıldı.
Açıklamanın devamında, “Bunu yapmazsanız, farklı bir tavrımız olacaktır. Bütün taraflar tavrımızın nasıl olacağını biliyor” denildi.
Parlamentodaki en büyük gruba sahip olan Sadr, geçmişte de hükümete karşı kitlesel gösteriler düzenlemişti. Sadr, mevcut durumun sürmesi halinde, Abdulmehdi hükümetine karşı da aynı tavrı sergileyeceğini belirtti.
Irak’ta 7 ay önce kurulan hükümet kabinesinde halen 4 bakanlığa atama yapılmış değil.
Savunma, içişleri, adalet ve eğitim bakanlıkları vekaleten yürütülüyor.
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