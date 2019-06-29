Ortadoğu

DAİŞ Irak’ta saldırdı

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DAİŞ Irak’ta saldırdı
Irak DAİŞ Saldırı Selahaddin Polis Ölü

HABER MERKEZİ

Irak'ın Selahaddin kentinde terör örgütü DAİŞ tarafından düzenlenen saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, 3 polis de yaralandı.

Selahaddin Ortak Operasyonlar Komutanlığı’nda görevli Yüzbaşı Said Muhammed, DAİŞ mensuplarının gece vilayetin güneyindeki Beled ilçesi yakınlarında devriye gezen polis aracına silahlı saldırı düzenlediğini ifade etti.

Muhammed, saldırı sonucu 1 polisin öldüğünü, 3'ünün de yaralandığını aktardı.

DAİŞ son zamanlarda özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırılar düzenliyor.

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