ABD'den Rojava açıklaması: 60 bin yerel güç eğitilecek

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ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, ABD'nin Rojava'yı tutmak için 50 bin ila 60 bin yerel güç eğitmesi gerektiğini ve şu anda bunun yarısı kadarını eğittiklerini söyledi.

Orgeneral Dunford, başta Suriye olmak üzere ABD dış politikası konusunda Dış İlişkiler Konseyinde düzenlenen panelde soruları yanıtladı.

Terör örgütü DAİŞ'in geriletildiğini belirten Dunford, örgütün halen Irak ve Suriye'de önemli varlığı bulunduğunu kaydetti.

Dunford, DAİŞ'in halen gerilla taktiği ile saldırılar gerçekleştirebildiğini anımsatarak, Suriye'deki mülteci sorununa ve Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) elindeki DAİŞ tutuklularının da kaygı verici olduğuna dikkati çekti.

Rojava'daki duruma işaret eden Dunford, şöyle konuştu:

"Suriye Demokratik Güçleri'nin, geride kalan DAİŞ kalıntıları ile mücadele etmek için koalisyonun desteğine ihtiyacı vardır. Aynı şekilde DAİŞ'ten temizlenen alanlarda güvenlik sağlamak da aynı şekilde önemlidir. Dolayısıyla daha yapılacak çok iş var ve bu alanı tutmak için 50 ila 60 bin yerel gücün eğitilmesi gerektiğini tahmin ediyoruz. Muhtemelen henüz bunun yüzde 50'sini gerçekleştirebildik."

Türkiye'nin Rojava'da YPG'ye müdahale etme ihtimaline yönelik soru üzerine Dunford, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin Suriye sınırı konusunda meşru kaygıları var. Genelkurmay Başkanı olduğum süre içerisinde en az 12 kez Türkiye'ye gittim. DAİŞ ile mücadele kampanyamızı icra etmek ve Türkiye'nin kaygılarıyla ilgilenmek üzere mutabakata vardığımız çerçeve haftalarımızı aldı. Türkiye Genelkurmayı ile operasyonları koordine etmek için 10 gün önce bir merkez kurduk. Bu cuma günü Genelkurmay Başkanı ile konuşacağım. Onunla her gün iletişim halindeyiz. Türkiye'nin kaygılarını halledebileceğimizi düşünüyorum."

Dunford, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna müdahalesine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'ye gireceğine dair siyasi retoriği duymuşsunuzdur. Bu ihtimal var mı? Bu ihtimal var. Bunun ortak menfaatlerimiz konusunda faydalı olacağına inanmıyorum ve tam da bunun için Türkiye'nin endişelerine hitap edecek ve Suriye'nin kuzeydoğusunda DAİŞ ile mücadele kampanyasını devam etirecek kabul edilebilir yollar aramaya bu kadar odaklandık."