KDP ile KYB Kerkük Valiliği için toplanıyor

K24 - SÜLEYMANİYE

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) politbüro üyeleri Kerkük’e yeni vali tayininin belirlenmesini görüşmek üzere yarın bir araya gelecek.

K24’e konuşan KYB kaynakları, KDP heyetinin yarın Süleymaniye’ye gidip KYB politbüro üyeleri ile bir araya geleceğini aktardı.

KDP heyetine parti sözcüsü Mahmud Muhammed’in başkanlık edeceği kaydedilirken, KYB heyetine ise politbüro üyesi Hakim Kadir Hemecan’ın başkanlık edeceği ifade edildi.

Öte yandan, Bağdat Mahkemesi bugün aldığı kararla Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebwar Talabani’nin dosyasını kapatıp, görevine devam etmesinde herhangi bir engelin olmadığına karar verdi.

Ayrıca KDP, Kerkük’te durumun normale dönmesi için öncelikli olarak Peşmerge’nin kente dönmesi şartını koşuyor.

KYB’li yetkililer ise, Peşmerge’nin yakın bir zamanda Kerkük’e döneceğini vurguluyor.

16 Ekim 2017’de yaşanan olayların ardından KDP’nin Kerkük’teki faaliyetleri durmuştu.