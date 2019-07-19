Çölde 1200 yıllık cami bulundu

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İsrail’in Necef Çölü’nde, yaklaşık bin 200 yıl önce inşa edilmiş, dünyanın bilinen en eski camilerinden biri keşfedildi.

7’nci ya da 8’inci yüzyıldan kalma kalıntılar Bedouin kasabası Rahat’ta bulundu.

İsrail Eski Eserler Kurumu (IAA), bölgedeki inşaat çalışmaları sırasında caminin açığa çıkarıldığını dile getirdi.

IAA, bölgedeki bu dönemden beri bilinen ilk caminin, Mekke ve Kudüs’te bulunanların yaşına rakip olduğunu söyledi.

Kazı yöneticileri Jon Seligman ve Shahar Zur, caminin “dünyanın her yerinde nadir bir keşif” olduğunu belirtti.

Seligman, “Bu özellikler, yüzlerce yıl önce bu binanın kullanıldığının kanıtı” dedi.

Araştırmacılar, caminin cemaatinin yerel çiftçiler olduğuna inanıyor.

Bina açık havada, dikdörtgen şeklinde ve İslam’ın en kutsal şehri olan Mekke’ye doğru güneye bakan bir “Mihrap” ya da bir dua nişine sahipti.

Erken İslam tarihi uzmanı Gideon Avni’ye göre, bu cami, Arapların 636 yılında Bizans eyaletini fethetmesiyle bu bölgeye İslam’ın gelişinden sonra yapılan ilk camilerden biri. (Kaynak: BBC, Arkeofili)