Hindistan: Pakistan iç işlerimize karışmayı bırakmalı

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Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar, Pakistan'ın gerçeği kabul etmesi ve Hindistan'ın iç işlerine karışmaması gerektiğini bildirdi.

NDTV kanalındaki habere göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kumar, yaptığı basın açıklamasında, Yeni Delhi ve İslamabad arasında gerginliğe neden olan Cammu Keşmir meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pakistan'ın, Hindistan'la diplomatik ilişki seviyesini düşürme, ikili ticareti ve tren seferlerini durdurma kararlarını kınadığını ifade eden Kumar, İslamabad yönetiminin eylemlerinin tek taraflı olduğunu vurguladı.

Kumar, "Pakistan gerçeği kabul etmeli ve Hindistan'ın iç işlerine karışmayı bırakmalı" dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasının demokrasiyi halk düzeyinde teşvik edeceğini söylediğini aktaran Kumar, ülkesinin Cammu Keşmir kararlarının Pakistan'ı "tedirgin" ettiğini belirtti.

Kumar, Pakistan'ın diplomatik iletişim kanallarını açık tutması gerektiğini vurgulayarak, "Hindistan Anayasa'sı her zaman egemenlik simgesi olmuştur ve bundan sonra da olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370. maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.