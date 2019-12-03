6 ilde yüzlerce köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

HABER MERKEZİ

Erzurum, Ağrı, Iğdır, Erzincan, Van ve Muş’ ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 325 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da etkili olan kar dolayısıyla 181 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, mahalle yollarını açmak için çalışma yürütüyor.

ERZİNCAN

Erzincan'da ise kar ve tipi nedeniyle 65 köy yolu ulaşıma kapandı.

Refahiye'de 60 ve Tercan'da 5 olmak üzere 65 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, ulaşıma kapanan Iğdır'da 7 ve Ağrı'da 27 köy yolunda karla mücadele ediyor.

VAN

Van Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kentte dünden bu yana aralıklarla devam eden kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Yağışın etkili olduğu Gürpınar'da 13, Muradiye ve Bahçesaray'da 2 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Tipi nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamaların yaşandığı Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere ile Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet geçitlerinde Karayolları 11’inci Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

MUŞ

Muş'ta etkili olan kar nedeniyle 30 köye ulaşım sağlanamıyor. Meteoroloji 14’üncü Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus etkili olacak.

Hava sıcaklığının bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının Van'da 7, Hakkari'de 9, Muş ve Bitlis'te 3 derece olması bekleniyor.