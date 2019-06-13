BM Genel Sekreteri’nden Neçirvan Barzani’ye kutlama

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’ye kutlama mesajı gönderdi.

BM’nin Irak Misyonu aracılığıyla Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’ye kutlama mesajı gönderen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kürdistan Bölgesi Başkanı seçildiği için Neçirvan Barzani’yi kutlayarak, “Bölgenin karşı karşıya kaldığı engellerin aşılması konusunda güçlü deneyiminiz ve başkanlığınızın çok değerli olacağına şüphem yoktur” dedi.

Mesrur Barzani başbakanlığındaki hükümetin bir an önce kurulmasının terör örgütü DAİŞ’e karşı elde edilen zaferi pekiştireceğini kaydeden Guterres, DAİŞ sonrası Irak için tüm sorunların diyalog ve anayasal çerçevede çözülmesi için tarihi bir fırsatın kapısının aralandığını ifade etti.

Guterres, BM’nin Irak Yardım Misyonu’nun (UNAMI) görevleri çerçevesinde Kürdistan Bölgesi’ndeki çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Kürdistan Parlamentosu, 28 Mayıs’ta 81 parlamenterin katıldığı oylamada 68 oyla Neçirvan Barzani’yi Kürdistan Bölgesi Başkanı seçmiş, 10 Haziran’da düzenlenen özel bir törenle yemin ederek görevine başlamıştı.