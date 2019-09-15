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BASIN ÖZETİ – 15 Eylül 2019

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BASIN ÖZETİ – 15 Eylül 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

3 köy tarikata direniyor 

Çocukların dolmuş çilesi bitti 

Twitter adaleti!

Sinemada artık kadının adı var 

Cumartesi Anneleri: Acılarını en iyi biz anlarız


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Kemoterapi artık saç dökmeyecek 

Altın işlemeli İncil İbranice ferman 

FETÖ'nün şifresi ABD'den gelecek 

10 helikopterler zamana karşı amansız yarış 

İstifaya cevap Bahçeli'den geldi


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Evde elektirik kesik ama okuldan lamba istediler 

Cumhurbaşkanlığı'na 4 zırhlı araç daha 

İşçi kıyımları yayılıyor 

Siyanür zararsız hatta faydalıymış!

Avrupa yaptırımları yoksul halkları cezalandıyor 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Millet ayakta 

24 yıldır oğlunu bekliyor 

Tahliye rüzgarı 

Petrol devi Siha'yla vuruldu 

Faiz lobisinin tezi çöktü 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Biyomimetik doğanın öğretmenliği 

Menzil için 'ikna' turu!

KHK mağduru direnişini AK Parti önüne taşıyacak 

Alışık olmadığımız sürekli bir başarı öyküsü 

O büyük değişim başka bir mücadeleyle gelecek

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