BASIN ÖZETİ – 15 Eylül 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
3 köy tarikata direniyor
Çocukların dolmuş çilesi bitti
Twitter adaleti!
Sinemada artık kadının adı var
Cumartesi Anneleri: Acılarını en iyi biz anlarız
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Kemoterapi artık saç dökmeyecek
Altın işlemeli İncil İbranice ferman
FETÖ'nün şifresi ABD'den gelecek
10 helikopterler zamana karşı amansız yarış
İstifaya cevap Bahçeli'den geldi
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Evde elektirik kesik ama okuldan lamba istediler
Cumhurbaşkanlığı'na 4 zırhlı araç daha
İşçi kıyımları yayılıyor
Siyanür zararsız hatta faydalıymış!
Avrupa yaptırımları yoksul halkları cezalandıyor
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Millet ayakta
24 yıldır oğlunu bekliyor
Tahliye rüzgarı
Petrol devi Siha'yla vuruldu
Faiz lobisinin tezi çöktü
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Biyomimetik doğanın öğretmenliği
Menzil için 'ikna' turu!
KHK mağduru direnişini AK Parti önüne taşıyacak
Alışık olmadığımız sürekli bir başarı öyküsü
O büyük değişim başka bir mücadeleyle gelecek
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