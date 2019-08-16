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BASIN ÖZETİ - 16 Ağustos 2019

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BASIN ÖZETİ - 16 Ağustos 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Bütçe dikiş tutmadı

Keşmir barut fıçısı

Ankara ‘güvensiz’

ABD Büyükelçisi bekletiliyor

Rusya: Suriye’de askeri harekat için Şam’ın onayı alınmalı


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Sınırda ilk kan: 10 ölü

Keşmir ikinci Bosna olmasın

Güvenli bölgede ’20 mil’ düğümü

Sigara vergisine yüzde 37,7 zam

Bir ayda 1 milyon çalışan eve döndü, işsizlik rekor kırdı


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

4 gençten biri işsiz

Depreme ‘takdiri ilahi’ önlemi

Hükümet kamu emekçilerine zam teklifini bugün açıklayacak

Akdeniz’de mahsur kalan göçmenlerin kıyıya çıkmasına engel!


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Trump 20 mil sözü verdi

İmrah Han’dan dünyaya Keşmir uyarısı

Körfez’de yeni oyun mu?

Memur zammı bugün belirleniyor


Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

İstihdam çöktü

Karadeniz’de bir Kürt köyü

‘Güvenli bölgeyi Türkiye ile görüşüyoruz’

AKP’nin rektörü Kürtçe bölümü kapattı mı?

Elazığ ‘5 nolu’ işkencehanesi


Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Kredide aslan payı kurumsalsın

Altın dışarıda 1,535 doları içeride 273 TL’yi gördü

İşsizlik %12,8’e, genç işsizlik %23,3’e çıktı

Küresel piyasalarda satış, resesyon korkusuyla geldi


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

İşsizlik ordusuna saat başı 125 kişi katıldı

Bütçedeki kara delik 7 ayda 20 milyar yuttu

Güvenli bölgede derinlik krizi

Suriye ordusu Han Şeyhun’a doğru ilerliyor

Tanzanya’nın acı yüzünü gösterdi


Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Trump’ın güvenli bölge için 20 mil sözü var

ABD’li general Urfa’da

Dev uçak mısır tarlasına indi

Pentagon: Hızlı adımlar atacağız

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