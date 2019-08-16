BASIN ÖZETİ - 16 Ağustos 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Bütçe dikiş tutmadı
Keşmir barut fıçısı
Ankara ‘güvensiz’
ABD Büyükelçisi bekletiliyor
Rusya: Suriye’de askeri harekat için Şam’ın onayı alınmalı
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Sınırda ilk kan: 10 ölü
Keşmir ikinci Bosna olmasın
Güvenli bölgede ’20 mil’ düğümü
Sigara vergisine yüzde 37,7 zam
Bir ayda 1 milyon çalışan eve döndü, işsizlik rekor kırdı
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
4 gençten biri işsiz
Depreme ‘takdiri ilahi’ önlemi
Hükümet kamu emekçilerine zam teklifini bugün açıklayacak
Akdeniz’de mahsur kalan göçmenlerin kıyıya çıkmasına engel!
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Trump 20 mil sözü verdi
İmrah Han’dan dünyaya Keşmir uyarısı
Körfez’de yeni oyun mu?
Memur zammı bugün belirleniyor
Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
İstihdam çöktü
Karadeniz’de bir Kürt köyü
‘Güvenli bölgeyi Türkiye ile görüşüyoruz’
AKP’nin rektörü Kürtçe bölümü kapattı mı?
Elazığ ‘5 nolu’ işkencehanesi
Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Kredide aslan payı kurumsalsın
Altın dışarıda 1,535 doları içeride 273 TL’yi gördü
İşsizlik %12,8’e, genç işsizlik %23,3’e çıktı
Küresel piyasalarda satış, resesyon korkusuyla geldi
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
İşsizlik ordusuna saat başı 125 kişi katıldı
Bütçedeki kara delik 7 ayda 20 milyar yuttu
Güvenli bölgede derinlik krizi
Suriye ordusu Han Şeyhun’a doğru ilerliyor
Tanzanya’nın acı yüzünü gösterdi
Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Trump’ın güvenli bölge için 20 mil sözü var
ABD’li general Urfa’da
Dev uçak mısır tarlasına indi
Pentagon: Hızlı adımlar atacağız
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