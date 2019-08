Kürt yazar Boçani’ye bir ödül daha

HABER MERKEZİ

Doğu Kürdistanlı (Rojhilat) Kürt yazar Behroz Boçani, kaleme aldığı ‘Dağlardan başka dost yok: Manus cezaevinden notlar’ isimli kitabından ötürü yeni bir ödüle layık görüldü.

The Guardian’ın haberine göre, Kirmanşanlı yazar Behroz Boçani, Avusturalya Ulusal Biyografi ödülüne layık görüldü.

South Wels Ulusal Kütütphanesi, Manus Adası’nda mülteci konumda tutulan Kürt yazar Behroz Boçani’yi, “No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison” ‘Dağlardan başka dost yok: Manus cezaevinden notlar’ isimli kitabı nedeniyle Ulusal Biyografi Ödülü’ne layık gördü.

2013'den beri Manus Adası'nda bir gözaltı merkezinde mülteci olarak yaşayan Boçani, daha önce cep telefonuyla yazdığı eserinden ötürü Victoria Edebiyat Ödülü’ne layık görülerek 100 bin Avustralya dolarının (72 bin Amerikan doları) sahibi olmuştu.

İran'ın İlam kentinde kurucusu olduğu Kürtçe edebiyat dergisi Werya'nın bürosuna 2013 yılında baskın yapılarak hakkında tutuklama kararı çıkartılan Boçani ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Sığınma başvurusu kabul edilmedi ve Manus Adası'ndaki gözaltı merkezine gönderildi.

