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BASIN ÖZETİ - 12 Temmuz 2019

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BASIN ÖZETİ - 12 Temmuz 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Akdeniz kıskacı

‘Avrupa’nın iddiaları temelsiz’

İmamoğlu’na engel

Babacan grup kurabilir mi?


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Galaksi görgüsüzleri Ay’ı çöp kutusu yaptı

Sondaj krizinde son silah yaptırım

Bir ayda bir İzlanda işsiz kaldı

Titreyen şansölye önlemi


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Doğu Akdeniz’i paylaşım planları

‘Kendi gücümüze güvenmeliyiz’

Yangın kül etti, fırtına öldürdü

Beştaş: Yargı paketi meclis tatile girmeden gündeme gelmeli


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

2023 için yeni yol haritası

Suriye’de BAE ve Suudi’ye isyan

Yunanistan’ı fırtına vurdu: 6 ölü, 108 yaralı

İkinci 500’de kâr patlaması


Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

HDP’den demokratik anayasa seferberliği

AB’den yaptırım

Jeffrey’den destek sözü

Operasyonlar için Lice’ye heyet gitti

Afrin’de iki ayrı patlama


Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Dolara bir müdahale gelir mi?

Finansman gideri yüzde 50’yi aştı

Gelişmekte olan ülkeler de negatif faize doğru yöneldi

İthalat düşünce cari açık da düştü

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