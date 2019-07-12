BASIN ÖZETİ - 12 Temmuz 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Akdeniz kıskacı
‘Avrupa’nın iddiaları temelsiz’
İmamoğlu’na engel
Babacan grup kurabilir mi?
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Galaksi görgüsüzleri Ay’ı çöp kutusu yaptı
Sondaj krizinde son silah yaptırım
Bir ayda bir İzlanda işsiz kaldı
Titreyen şansölye önlemi
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Doğu Akdeniz’i paylaşım planları
‘Kendi gücümüze güvenmeliyiz’
Yangın kül etti, fırtına öldürdü
Beştaş: Yargı paketi meclis tatile girmeden gündeme gelmeli
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
2023 için yeni yol haritası
Suriye’de BAE ve Suudi’ye isyan
Yunanistan’ı fırtına vurdu: 6 ölü, 108 yaralı
İkinci 500’de kâr patlaması
Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
HDP’den demokratik anayasa seferberliği
AB’den yaptırım
Jeffrey’den destek sözü
Operasyonlar için Lice’ye heyet gitti
Afrin’de iki ayrı patlama
Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Dolara bir müdahale gelir mi?
Finansman gideri yüzde 50’yi aştı
Gelişmekte olan ülkeler de negatif faize doğru yöneldi
İthalat düşünce cari açık da düştü
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