ABD’den Fırat’ın doğusu açıklaması: Kabul edilemez

K24 - WASHINGTON

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye’nin Fırat'ın doğusuna harekat düzenleme niyetinden rahatsız olduklarını söyledi.

K24 Washington muhabirinin sorusunu yanıtlayan Ortagus, “Suriye'nin kuzeyinde planlanan bu tür tek taraflı askeri eylemler, özellikle ABD'li askerlerin harekat bölgesinin yakınında bulunma olasılığı, ABD'nin ve yerel Suriyeli partnerlerin IŞİD karşıtı operasyonlarının sürmesi nedeniyle ciddi endişe yaratıyor” dedi.

Bu tür eylemleri kabul edilemez bulduklarını vurgulayan Ortagus, Türkiye'ye bir kez daha ortak yaklaşım belirlenmesi için ABD'yle çalışma çağrısında bulunduklarını belirtti.

ABD'nin güvenli bölge konusunda Türkiye'yle yoğun istişareleri sürdürdüğünü kaydeden Ortagus, "Bu diyaloğun sınır bölgesinde güvenliği sağlamaya yönelik yegane yöntem olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin mutabakat sağlamadan düzenleyeceği her türlü askeri harekat, bu ortak çıkara zarar verir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ile ABD ile paylaştık" demişti.

Bugün ise Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’li yetkililerle Ankara’da, “Güvenli Bölge” ile ilgili görüşmelerin başladığı bildirildi.