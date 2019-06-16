Rusya'dan 'Umman Körfezi' açıklaması

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan 2 tankerle ilgili olarak, bu tür olayların küresel ekonominin temellerini sarsabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi

Peskov, Rossiya 1 televizyon kanalında katıldığı bir programda, Umman Körfezi'ndeki 2 tankere yönelik saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Peskov, Umman Körfezi'ndeki 2 tankere saldırıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı suçlamasını "saçmalık" şeklinde nitelendirerek, bu tür olayların küresel ekonomiyi sarstığını söyledi.

Saldırı konusunda Trump'ın İran'ı suçlamasını değerlendiren Peskov, "Bu tür olaylar, gerçekten küresel ekonominin temellerini sarsabilecek kapasiteye sahiptir. Bu nedenle doğrulanmamış suçlamalar dikkate alınmayabilir" dedi.

Peskov, olayla ilgili inandırıcı bilgilerin ortaya çıkması gerektiğini vurgulayarak, "Bu durumda, bazı gizli bilgilere atıfta bulunmak saçmadır" ifadelerini kullandı.

UMMAN KÖRFEZİ'NDEKİ SALDIRI

Umman Körfezi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı petrol tankerleri geçen perşembe günü saldırıya uğradıkları için ABD Donanmasından yardım istemişti.

Singapur ve Tayland'a petrol ürünleri taşıyan "Kokuka Courageous", uğradığı saldırıda aldığı iki darbeyle hasar görmüş, 21 kişilik mürettebatı tahliye edilmişti.

ABD yönetimi, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamış ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tankerden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayınlamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise saldırılarla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçlamıştı.