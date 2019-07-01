KDP ile KYB Kerkük için toplanıyor

K24 - ERBİL

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kerkük’te durumun normalleşmesi ve yeni vali belirlenmesi konularını görüşmek üzere bugün bir araya geliyor.

KYB Politbüro’dan bir kaynağın K24’e verdiği bilgiye göre, bugün KDP’den bir heyet Süleymaniye’ye giderek KYB yöneticileriyle görüşecek.

Görüşmenin ana gündeminin; kentteki durumun normalleştirilmesi ve valilik görevine getirilecek isimde uzlaşma sağlanması olduğu kaydedildi.

KDP heyetine parti sözcüsü Mahmud Muhammed, KYB heyetine ise Hakim Kadir Hemecan’ın başkanlık etmesi bekleniyor.

Kerkük’te durumun bir an önce olağan hale gelmesi için Kürt tarafı yoğun çaba sarfediyor. Konuyla ilgili Bağdat yönetimiyle de üst düzey görüşmeler gerçekleştirildi.

K24’ün edindiği bilgiye göre, Bağdat İstinaf Mahkemesi, Kerkük'ün atanmış valisi Rakan Cuburi ve KYB Kerkük İl Meclis üyesi Kakereş Sıddık'ın Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebwar Talebani hakkında yapılmış olduğu yolsuzluk suçlamalarını içeren başvuruyu reddetti.

Bu durumda Rebwar Talabani’nin resmen görevine devam edebileceğine karar verildi.

Federal Mahkeme ayrıca Rebwar Talabani’nin Rakan Cuburi ve Kakereş Sıddık hakkında maddi ve manevi tazminat davası açabileceğine hükmetti.