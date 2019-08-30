Kasırga saatte 170 kilometre hızla ilerliyor

HABER MERKEZİ

Dorian kasırgasının şu an itibariyle yaklaşık 170 kilometre hıza ulaştığı ve 200 kilometre hızı geçerek dördüncü kategoriye yükseleceği tahmin ediliyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi’nden yapılan açıklamada Karayipler'de sınırlı etki gösteren Dorian kasırgasının güçlenerek iki gün içinde üçüncü kategori kasırgaya dönüşeceği ve Bahamalar'a ulaşacağı belirtildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi Dorina kasırgasının cumartesi günü kuzey Bahamalar'ın yakınından ya da üzerinden geçeceği ve pazar günü öğleden sonra ABD'nin Florida eyaletine ulaşacağı kaydediliyor.

Florida Eyaleti Valisi Ron DeSantis fırtına nedeniyle eyalette olağanüstü hâl ilan etmişti.

TRUMP ZİYARETİNİ ERTELEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletini vurması beklenen Dorian kasırgası nedeniyle Polonya ziyaretini iptal ettiğini ve kendisinin yerine yardımcısı Mike Pence'in bu ülkeye gideceğini açıkladı.

Trump söz konusu kararını, ABD Uzay Komutanlığı’nın kuruluşu nedeniyle Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen basın toplantısında dile getirdi.

Trump, "Dorian kasırgasıyla ilgili hazırlık ve çalışmaları yakından takip edebilmek için burada kalmamın daha iyi olacağına karar verdim. Benim yerime (Polonya'ya) Başkan Yardımcısı Mike Pence gidecek" ifadelerini kullandı.