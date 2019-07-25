Afganistan'da bombalı saldırı: 10 ölü

HABER MERKEZİ

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre, 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı açıklamada, Hogyani ilçesinde düğüne giden sivilleri taşıyan bir aracın geçtiği sırada yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak ettiğini belirtti.

Hogyani, patlamada 3'ü çocuk 10 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.