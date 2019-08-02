Putin’in Suriye Özel Temsilcisi: Kürt hakları anayasada yer almalı

K24 – NUR SULTAN

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Kürtlerin haklarının yeni yazılacak Suriye Anayasası’nda yer alması gerektiğini söyledi.

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da K24 muhabirinin sorusunu yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Kürtlerin Suriye’nin asli unsuru olduğunu ve Kürtlerin haklarının Suriye Anayasası’nda yer alması gerektiğini belirtti.

Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG), Suriye’nin bütünlüğüne inandığını kaydeden Lavrentyev, “DSG, Suriye’nin kuzey ve doğusundaki bölgeleri DAİŞ’ten kurtardı. Bu iyi bir şey ancak bu bölgeler Suriye Hükümeti’nin kontrolüne geçmeli” dedi.

Lavrentyev, “O bölgedeki Kürtler Suriye’nin toprak bütünlüğünü destekliyor. Bu sebeple Kürtlerin haklarını elde etmeleri için biz Kürtlerle Suriye Hükümeti arasındaki müzakereleri destekliyoruz. Bu konuda bizim Kürtlere yönelik tutumumuz diğer devletlerin tutumundan farklı” ifadelerini kullandı.