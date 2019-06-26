Stoltenberg: ABD’nin İran’a müzakere mesajı çok önemli

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İran’ın ABD ile müzakereyi kabul etmesi gerektiğini söyledi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Tüm müttefikler İran’ın bölgedeki hareketliliğinden, füze programından ve terör gruplarına yönelik desteğinden endişeli” dedi.

Stoltenberg, tüm NATO müttefiklerinin İran’ın atom programını sürdürmemesi konusunda aynı fikirde olduğunu kaydederek, ABD’nin müzakereye açık olduğuna dair İran’a mesaj göndermesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Krizin Körfez’den uzak tutulması gerektiğini vurgulayan NATO Genel Sekreteri, bölgenin şuan içerisinde bulunduğu durumun daha da kötüleştirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan Stoltenberg, Rusya'nın 2 Ağustos'a kadar antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getireceğine dair olumlu sinyal vermediğini, bu nedenle ittifakın "INF'siz bir dünyaya hazırlanması" gerektiğini belirtti.

NATO'nun tepkisinin "ölçülü ve savunma odaklı" olacağını kaydeden Stoltenberg, ittifakın Avrupa’da karadan fırlatılan yeni nükleer füzeler konuşlandırma niyetinde olmadığını açıkladı.

Stoltenberg, ittifakın savunma ve caydırıcılık gücünü koruması gerektiğine işaret ederek, "Savunma bakanları, tatbikatlar, istihbarat, gözetim ve keşif kabiliyetlerinin geliştirmesini içeren bazı tedbirleri ele aldı" diye konuştu.

Savunma bakanlarının aynı zamanda hava ve füze savunma ile konvansiyonel kabiliyetlerini gözden geçirme kararı aldığını anlatan Stoltenberg, ittifakın nükleer caydırıcılığının etkinliğini koruma konusunda da kararlı olduğunu kaydetti.