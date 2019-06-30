Taliban 4 bombalı araçla saldırdı: 11 ölü

HABER MERKEZİ
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Maruf ilçe merkezinde Taliban mensuplarının bomba yüklü 4 araçla düzenlediği saldırılarda 11 kişi öldü.
Kandahar Emniyet Müdürü Tadin Han’ın yaptığı açıklamaya göre, Taliban mensuplarınca, Maruf ilçe merkezini kontrol altına almak için bomba yüklü 4 araçla kaymakamlık binası yakınında eş zamanlı saldırılar gerçekleştirildi.
Bombalı saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Han, 27 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.
Han, bombalı saldırının ardından çıkan çatışmada 21 Taliban mensubunun öldürüldüğünü kaydetti.
Öte yandan, Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Kandahar İl Başkanı Haşim Durani, saldırılarda hayatını kaybedenlerden 8'inin seçim komisyonu çalışanları olduğunu vurguladı.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise, saldırılarda 57 askerin öldüğü iddia edildi.
Taliban dün de, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Nahreyin ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 25 korucu öldürülmüştü.
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