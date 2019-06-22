BASIN ÖZETİ – 22 Haziran 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Destan yazın
Ne yapacaklarını şaşırdılar
Kesin sonuca kadar nöbet
'Daha kararlı gidin'
ABD'nin İran kumarı
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
8 saatten fazla çalışma felce davetiye
9 ile sel alarmı
Körfez'de kıyamet provası
İstanbul sandığa döndü
Kırım işgaline can suyu notası
Halkın oylarını gasbedenlere karşı sandığa
'Tehdit edilmeye devam ediliyoruz'
Dere yataklarında yok yok
İşler kesat, kanka işsiz
Sit alanında yapılaşmaya tepki
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Başın sağolsun diyeni tutukluyorlar
Bilseniz aklınız gider
Davaya kırgınlık olmaz
Haberlerle proje adam
Trump'tan İran'a açık tehdit
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Yaptılar yine yaparlar izin vermeyeceğiz!
Yüksek hatalı tren
Başkanlık sistemi sanayiyi eritti
Seçime dair tüm önlemleri aldık
Savaş tamtamları çalıyor
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim