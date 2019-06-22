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BASIN ÖZETİ – 22 Haziran 2019

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BASIN ÖZETİ – 22 Haziran 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Destan yazın 

Ne yapacaklarını şaşırdılar 

Kesin sonuca kadar nöbet 

'Daha kararlı gidin'

ABD'nin İran kumarı 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

8 saatten fazla çalışma felce davetiye 

9 ile sel alarmı 

Körfez'de kıyamet provası 

İstanbul sandığa döndü 

Kırım işgaline can suyu notası 


Halkın oylarını gasbedenlere karşı sandığa 

'Tehdit edilmeye devam ediliyoruz' 

Dere yataklarında yok yok

İşler kesat, kanka işsiz 

Sit alanında yapılaşmaya tepki 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Başın sağolsun diyeni tutukluyorlar 

Bilseniz aklınız gider 

Davaya kırgınlık olmaz 

Haberlerle proje adam 

Trump'tan İran'a açık tehdit 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Yaptılar yine yaparlar izin vermeyeceğiz!

Yüksek hatalı tren 

Başkanlık sistemi sanayiyi eritti 

Seçime dair tüm önlemleri aldık 

Savaş tamtamları çalıyor 

 

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