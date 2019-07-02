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BASIN ÖZETİ - 2 Temmuz 2019

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BASIN ÖZETİ - 2 Temmuz 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Saray israf şampiyonu

Kılıçdaroğlu: İktidar yolu açık

Halkın enflasyonu yüzde 56’yı aştı

CİMER’li tahliye


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Kriz nükleer sınıra dayandı

Lüks villada kabus günü

Ekonomide G20 baharı

Türkiye uyardı, Libya rehineleri bıraktı

Yeni yönetimden ulaşımda ilk hamle


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Revizyon değil demokratik anayasa

Sivas katliamında yaşamını yitirenler anılıyor

4 yılda 369 sokağa çıkma yasağı

Libya gerilimi

Bölge baroları: Barışı demenin tam zamanı


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Ekonomide 3 iyi haber

Füzeler BAE’den

Ergenekon’da 12 yıl sonra karar

İran: Nükleerde uranyum limitini aştık

Sahte içki 5 kişiyi öldürdü


Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

CİMER’e mektup polise jet tahliye

Madımak katliamı ile hala yüzleşilmedi

Libya ile atışma!

‘Mıknatıs gibi bela çekiyor’


Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Suriyeliler sorununa çözüm aranıyor

Japonlara yatırım daveti

Dolar/TL, G20 rüzgarıyla 5.70’in altında

Yıllıkta kuru üzüm, aylıkta fındık zam şampiyonu


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Trump önce tehdit ediyor, sonra satıyor

Ankara-Libya hattında gerilim

26 yıldır bitmeyen acı

Putin’in irkilten tezleri

Zam rekoru ev eşyasında


Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Yatırımcıya güven daveti

6 Türk serbest

Dolar düştü borsa uçtu

İmar barışı uzatıldı

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