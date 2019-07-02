BASIN ÖZETİ - 2 Temmuz 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Saray israf şampiyonu
Kılıçdaroğlu: İktidar yolu açık
Halkın enflasyonu yüzde 56’yı aştı
CİMER’li tahliye
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Kriz nükleer sınıra dayandı
Lüks villada kabus günü
Ekonomide G20 baharı
Türkiye uyardı, Libya rehineleri bıraktı
Yeni yönetimden ulaşımda ilk hamle
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Revizyon değil demokratik anayasa
Sivas katliamında yaşamını yitirenler anılıyor
4 yılda 369 sokağa çıkma yasağı
Libya gerilimi
Bölge baroları: Barışı demenin tam zamanı
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Ekonomide 3 iyi haber
Füzeler BAE’den
Ergenekon’da 12 yıl sonra karar
İran: Nükleerde uranyum limitini aştık
Sahte içki 5 kişiyi öldürdü
Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
CİMER’e mektup polise jet tahliye
Madımak katliamı ile hala yüzleşilmedi
Libya ile atışma!
‘Mıknatıs gibi bela çekiyor’
Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Suriyeliler sorununa çözüm aranıyor
Japonlara yatırım daveti
Dolar/TL, G20 rüzgarıyla 5.70’in altında
Yıllıkta kuru üzüm, aylıkta fındık zam şampiyonu
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Trump önce tehdit ediyor, sonra satıyor
Ankara-Libya hattında gerilim
26 yıldır bitmeyen acı
Putin’in irkilten tezleri
Zam rekoru ev eşyasında
Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Yatırımcıya güven daveti
6 Türk serbest
Dolar düştü borsa uçtu
İmar barışı uzatıldı
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim