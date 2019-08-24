DAİŞ havan toplarıyla saldırdı

K24 - ERBİL
DAİŞ tarafından Irak’ın Diyala vilayetinin batısına düzenlenen havan topu saldırılarında 1 polis hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı.
Edinilen bilgiye göre dün gece Diyala’nın Hubhub beldesine bağlı Haşmiyat bölgesinde yer alan bir kontrol noktasına örgüt mensupları tarafından çok sayıda havan topu atıldı. 1 polisin hayatını kaybettiği saldırıda 1 polis de yaralandı.
Irak güvenlik güçlerinin Anbar vilayetinde düzenlediği operasyonlarda ise 6 DAİŞ üyesi gözaltına alındı.
Dün Babil vilayetine bağlı el-Miseyib ilçesinde halk pazarına düzenlenen bombalı saldırıda 39 kişi yaralanmıştı.
Saldırının, bomba yüklü bir motosikletle gerçekleştirildiği kaydedildi.
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