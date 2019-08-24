Ortadoğu

DAİŞ havan toplarıyla saldırdı

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DAİŞ havan toplarıyla saldırdı
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DAİŞ Irak ordusu havan topu saldırı

K24 - ERBİL

DAİŞ tarafından Irak’ın Diyala vilayetinin batısına düzenlenen havan topu saldırılarında 1 polis hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı.

Edinilen bilgiye göre dün gece Diyala’nın Hubhub beldesine bağlı Haşmiyat bölgesinde yer alan bir kontrol noktasına örgüt mensupları tarafından çok sayıda havan topu atıldı. 1 polisin hayatını kaybettiği saldırıda 1 polis de yaralandı.

Irak güvenlik güçlerinin Anbar vilayetinde düzenlediği operasyonlarda ise 6 DAİŞ üyesi gözaltına alındı.

Dün Babil vilayetine bağlı el-Miseyib ilçesinde halk pazarına düzenlenen bombalı saldırıda 39 kişi yaralanmıştı.

Saldırının, bomba yüklü bir motosikletle gerçekleştirildiği kaydedildi.

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