Rusya: Suriye’de savaş sona erdi

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki savaşın sona erdiğine inandığını ifade ederek, Suriye ve Ortadoğu’da uzun süredir devam eden krizin önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Ortadoğu’daki gelişmeler ve dış politika hakkında Trud gazetesine demeç veren Sergey Lavrov, “Suriye'deki savaş gerçekten sona erdi. Ülke yavaş yavaş normal ve huzurlu bir hayata dönüyor. Suriye hükümeti tarafından kontrol edilemeyen İdlib ve Fırat’ın doğusunda gerginlik ve sıkıntılar yaşanıyor” dedi.

Suriye’deki krizin sona ermesi için siyasi bir sürecin başlatılmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Rus bakan, Suriye ile ilgili en önemli hedeflerin Suriye'ye insani yardım sağlama ve Ortadoğu’da olduğu gibi bu ülkede de güvenilir ve uzun vadeli bir istikrarın sağlanması sürecin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Suriye muhalefetinin de ülkedeki süreçte önemli bir rol oynadığını belirten Lavrov, şöyle devam etti:

“Anayasal reformu geliştirmek için tasarlanan komitenin kurulması ve başlatılması Suriyelilerin kendileri tarafından yürütülen siyasi sürecin ilerlemesinde önemli bir adım olacağına inanıyoruz. Bu komitenin Suriye’deki tarafların hükümetle ilk kez ülkelerinin geleceği hakkında doğrudan bir diyalog başlatmasını sağlayacak.”

Suriye rejiminin 2011'den bu yana birçok muhalif grup olmak üzere çok sayıda örgütle savaştığını ifade eden Lavrov, Rusya’nın ABD ve Avrupa ülkelerinin Suriye rejimine yönelik yaptırımlarına karşı durduğunu söyledi.