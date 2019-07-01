İşte 'Kehribar Güneş Tutulması'nın izlenebileceği yerler

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Gökbilimcilerin bir süredir beklediği güneş tutulması yarın gerçekleşecek.

Yılın ikinci güneş tutulması en net Şili'de bulunan Atacama Çölü'nde izlenecek. Saat 16.24’te meydana gelecek tutulma Brezilya, Paraguay, Uruguay ve Peru'dan da izlenebilecek.

Kehribar rengin ortaya çıkacak olması nedeniyle güneş tutulmasına ‘Kehribar Güneş Tutulması’ adı veriliyor.

GÜNEŞ TUTULMASI

Güneş tutulması, Dünya’nın çevresinde dolanmakta olan Ay’ın Güneş diskinin önüne geçmesi ve gölgesinin Dünya yüzeyinin üzerinden geçmesi sonucu oluşuyor.

Gölgenin ortadaki bir bölümü içinden hiçbir Güneş ışığı geçmiyor.

Yer yüzeyindeki gölgenin içindeki gözlemcilere Güneş diski, Ay diskiyle tümüyle örtülmüş gibi geliyor. Buna ‘tam güneş tutulması’ denir.

Gölgenin Dünya ile kesiştiği kesimi dar olduğundan tam güneş tutulması çok az yerden tam olarak gözlemlenebiliyor.

Tam tutulmanın yanı sıra, halkalı tutulma ve kısmi tutulma diye iki ayrı güneş tutulması daha bulunuyor.

Her yıl sayısı iki ila dört arasında değişen güneş tutulması olayı gerçekleşiyor. Tutulma sayısı nadiren dördü geçiyor.

Öte yandan bilim insanları tam güneş tutulmasını ‘en gizemli doğa olaylarından’ biri olarak nitelendiriyor.